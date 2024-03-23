Один из участников группы "Пикник" не выходит на связь после теракта

Одного из участников музыкальной группы "Пикник" до сих пор не нашли после теракта в "Крокусе", с ним нет связи. Об этом сообщил РИА Новости директор коллектива.

Ранее концертный директор группы заявил, что на связь не выходит один из участников группы. Все участники коллектива, до кого смогли дозвониться, не пострадали.

Напомним, 22 марта вечером несколько неизвестных ворвались в фойе "Крокус Сити Холла", где собирались зрители, пришедшие на концерт группы "Пикник". Террористы открыли огонь по людям, а затем подожгли здание. Злоумышленникам удалось скрыться в белом "Рено". Похожий автомобиль был остановлен в Брянской области. По предварительным данным, двое подозреваемых задержаны, еще нескольким удалось скрыться.