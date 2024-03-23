Сотни людей в Москве и Подмосковье выстраиваются в очереди, чтобы сдать кровь для пострадавших в "Крокусе"

Сотни людей в Москве и области с утра идут в больницы, чтобы сдать кровь для раненных в теракте в "Крокус Сити Холле". В центрах переливания крови наблюдаются очереди.

За первый час работы Центров крови Подмосковья уже более 600 доноров сдали кровь, сообщает региональный Минздрав.

По данным на утро субботы в результате теракта в Крокус Сити Холле госпитализированы 115 человек, из которых пятеро - дети. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его данным, пострадавшие распределены по больницам столицы и Московской области.