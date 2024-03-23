Пожар произошел на НПЗ в Самарской области после атаки беспилотников

На Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Самарской области произошел пожар в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Азаров.

По его словам, минувшей ночью были совершены атаки БПЛА на нефтеперерабатывающие предприятия региона.

"На Куйбышевском НПЗ произошло возгорание колонны первичной переработки нефти. Жертв и пострадавших нет", - цитирует Азарова пресс-служба правительства региона.

По данным властей, атаку на Новокуйбышевский НПЗ удалось отбить, ущерба технологическому оборудованию не нанесено.

В марте украинские БПЛА атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской, Ростовской областях. Financial Times сообщало, что США призвали Украину прекратить атаки на российские энергообъекты, предупредив, что они могут привести к росту цен на нефть в мире. По словам источников издания, Белый дом все больше разочаровывается "наглыми атаками" украинских дронов по нефтяным объектам. Вашингтон также опасается, что Россия может предпринять ответные меры против энергетической инфраструктуры, на которую опирается Запад