Baza: Подозреваемые в атаке на "Крокус Сити Холл" - граждане Таджикистана

Двое подозреваемых в нападении на "Крокус Сити Холл" задержаны в Брянской области, пишет Baza.

По данным телеграма-канала, автомобиль с предполагаемыми преступниками был остановлен недалеко от поселка Теплый в нескольких километрах от границы с Белоруссией и Украиной. В машине, по предварительным данным, находилось шесть человек. Двое были задержаны, с ними работают сотрудники спецслужб. Задержанными оказались граждане Таджикистана, уточняет Baza.

Еще четверым удалось сбежать, их ищут.

Напомним, 22 марта вечером несколько неизвестных ворвались в фойе "Крокус Сити Холла", где собирались зрители, пришедшие на концерт группы "Пикник". Террористы открыли огонь по людям. Злоумышленникам удалось скрыться в белом "Рено". Похожий автомобиль был остановлен в Брянской области.