Минздрав Подмосковья: Трое детей погибли при теракте в "Крокусе"

Трое детей погибли в результате теракта в "Крокус Сити Холле", следует из данных о пострадавших, размещенных на сайте минздрава Московской области.

В разделе "биологическая смерть" значатся трое детей и двое мужчин.

Число погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" выросло до 80, сообщает Baza, отмечая, что цифра не окончательная и, возможно, будет еще расти. 112 уточняет, что погибших 82, в том числе трое детей.

Ранее сообщалось о 60 погибших. 10 погибших найдены в туалете, куда они спрятались от страха, а затем, вероятно, задохнулись, когда начался пожар. Пострадали более 140 человек, 115 госпитализированы в больницы Москвы и Подмосковья, в том числе пятеро детей.

Напомним, что накануне вечером несколько неизвестных ворвались в фойе "Крокус Сити Холла", где собирались зрители, пришедшие на концерт группы "Пикник". Террористы открыли огонь по людям. Злоумышленникам удалось скрыться в белом "Рено". Похожий автомобиль был остановлен в Брянской области, двое пассажиров задержаны, еще двое убежали.