СМИ: ИГИЛ* взяла на себя ответственность за теракт в "Крокусе"

Ответственность за теракт в "Крокус Сити Холле" взяло на себя "Исламское государство"* (ИГИЛ). Об этом сообщают Reuters и The New York Times.

По данным газеты, американские чиновники в марте собрали "разведданные" о том, что базирующееся в Афганистане "Исламское государство — Хорасан"* планировало нападение в Москве, пишет РБК.

В марте ФСБ сообщила, что ликвидировала террористов из террористической организации "Вилаят Хорасан"*, члены которой планировали нападение на синагогу в Москве.

Ранее в Белом доме заявили, что США получили сведения о готовящемся теракте в Москве и поделились ими с российской стороной, опираясь на практику об "обязательном предупреждении" в подобных ситуациях. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, 8 марта посольство США в РФ сообщило, что в ближайшие 48 часов в Москве неназванные экстремисты планируют атаки. Граждан США просили избегать больших скоплений людей.

Однако информация о якобы причастности ИГИЛ* к теракту в "Крокусе" может оказаться фейком. Ранее в X пользователи опубликовали скриншот заявления якобы от близкого к ИГИЛ* агентства Amaq. Однако другие пользователи писали, что для сообщения мог использоваться шаблон, который террористы не применяют уже много лет, а в аккаунтах ИГИЛ* такого сообщения не появлялось. Об этом писала Baza. Также фейком распространенное в X заявление "Исламского государства"* назвала главред агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

*запрещенная в России террористическая организация