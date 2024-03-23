Разбор зрительного зала в "Крокус Сити Холле" будет идти весь день, - губернатор

По данным на утро 23 марта в больницах Москвы и Московской области находятся 115 человек, в том числе пять детей, пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле", сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Список погибших, которых удалось идентифицировать, опубликуют в 10:00 мск, написал он в Telegram-канале.

Разбор зрительного зала, в котором частично обрушились перекрытия, будет идти весь день, добавил губернатор. Сейчас продолжается пролив конструкций. Отдельные очаги возгорания еще остались, но в основном огонь ликвидирован, уточнил он.

Ранее губернатор написал, что спасатели смогли зайти в зрительный зал, где долгое время была высокая температура и где, по всей видимости, был эпицентр пожара. Крыша над зрительным залом рухнула. Сообщалось, что площадь пожара составила около 13 тыс. кв.м.