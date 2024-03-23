112: Белый "Рено", который разыскивали после теракта в "Крокусе", остановлен в Брянской области. Пассажиры разбежались

Белый седан "Рено", который проходил по ориентировкам спецслужб после теракта в Крокус Сити Холле, успел доехать до Брянской области. 112 со ссылкой на свои источники сообщает, что автомобиль остановлен, а его пассажиры бросились врассыпную. Двоих удалось задержать.

Сейчас с ними работают правоохранители. Говорить, что они причастны к теракту в "Крокусе" – преждевременно.

Напомним, накануне сообщалось, что террористы, устроившие стрельбу и взрыв в Крокус Сити Холле в Москве, могут передвигаться на белом седане "Рено" с номерами Тверской области, которые могут быть поддельными.

Силовики перекрыли все выезды из Москвы и области, проводятся проверки документов проверки по всему МКАДу. По Подмосковью выставлено большое количество постов.

Сообщалось, что в машине могут находиться несколько вооруженных мужчин в зеленых камуфляжных костюмах.

Еще один автомобиль, предположительно, оставленный террористами на парковке был оцеплен и проверен. Взрывчатки в машине не оказалось.