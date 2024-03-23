Госпитализированы 115 пострадавших при теракте в "Крокусе". Из них пятеро - дети

По данным на утро субботы в результате теракта в Крокус Сити Холле госпитализированы 115 человек, из которых пятеро - дети. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По его данным, пострадавшие распределены по больницам столицы и Московской области.

С 10.00 мск в БЦ "Кубик" рядом с "Крокусом" в помещениях фонда защитников отечества начнет работу центр помощи. Там родственники смогут получить всю необходимую информацию о пострадавших и погибших. Телефон горячей линии: 122-0. В это же время будет опубликован список погибших, которых удалось идентифицировать, отметил глава региона.

Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что все госпитализированные пациенты обеспечены препаратами крови, лекарственными препаратами. По его словам, при необходимости пострадавших примут федеральные медцентры. Основная работа по экстренной помощи пострадавшим завершена, в настоящее время врачи продолжают стабилизировать состояние пациентов.

По его словам, мобилизация медиков для помощи пострадавшим произошла в "считанные минуты". "Все специалисты, находящиеся на дежурстве, были мобилизованы. Привлечены те, кто находились на дежурстве на дому, и те, которые находились непосредственно вне смены. Поэтому фактически полные коллективы вышли для оказания медицинской помощи", - заявил министр.

Оказание помощи пострадавшим при теракте в концертном зале "Крокус сити холл" продолжается, препаратов и донорской крови достаточно. Абсолютно вся медицинская помощь пострадавшим оказывается бесплатно.

Напомним, что накануне вечером несколько неизвестных ворвались в фойе Крокус Сити Холла, где собирались зрители, пришедшие на концерт группы "Пикник". Террористы открыли огонь по людям, затем произошли несколько взрывов. Десятки человек погибли, более 140 пострадали. Злоумышленникам удалось скрыться в белом "Рено".