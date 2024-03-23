Уральский полпред потребовал от губернаторов ужесточить меры антитеррористической безопасности в округе

Полпред Владимир Якушев дал поручение в кратчайшие сроки провести в субъектах УрФО заседания антитеррористических комиссий, на которых определить порядок проведения массовых мероприятий, а также принять дополнительные меры по обеспечению безопасности на транспорте, в том числе на железнодорожных и автовокзалах, в аэропортах, сообщает telegram-канал полпредства.

Якушев выразил соболезнования в связи с терактом в Подмосковье: "Нелюди расстреляли из автоматов жителей, которые пришли на концерт в "Крокус сити холл". Бесчеловечная жестокость. Большое горе для всей страны. Нет таких слов, чтобы описать чувства родных погибших, боль раненых. От себя лично и от лица всех жителей Уральского федерального округа выражаю искренние соболезнования близким невинных жертв. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Готовы оказать помощь!".

В Свердловской области заседание антитеррористической комиссии пройдет в ближайшее время, сообщает канал областного правительства. Все увеселительные мероприятия в Свердловской области отменены.

В Тюменской области усиливают меры обеспечения безопасности. Губернатор Александр Моор в ближайшее время проведет заседание антитеррористической комиссии.

Челябинский губернатор Алексей Текслер принял решение об отмене развлекательных и увеселительных мероприятий в Челябинской области 23-24 марта. Сегодня отменены занятия в школах региона, а занятия в средне-специальных учебных заведениях и вузах пройдут в дистанционном формате.

Губернатор Югры Наталья Комарова высказала соболезнования пострадавшим и семьям погибших. "От имени югорчан выражаю соболезнования близким жертв, желаю скорейшего выздоровления раненым. Мы рядом", - заявила она.

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что кто бы ни стоял за этим массовым убийством, возмездия им не избежать. "В эти сложнейшие для страны минуты весь Ямал сопереживает и надеется на спасение тех, кто оказался в опасности. Скорбим о погибших, молимся о пострадавших, сочувствуем каждому, кого коснулась эта беда".

Губернатор Зауралья Вадим Шумков пока отметился только короткой заметкой "Скорбим"