При теракте в Москве погибли более 60 человек. 10 задохнулись в туалете

Число погибших в результате теракта в здании Крокус Сити Холла увеличилось до 60, сообщает Следственный комитет.

Продолжаются работы на месте трагедии, следователи полагают, что количество погибших не окончательное и будет расти.

Baza уточняет, что 10 погибших найдены в туалете, куда они спрятались от страха, а затем, вероятно, задохнулись, когда начался пожар.

Напомним, что накануне вечером несколько неизвестных ворвались в фойе Крокус Сити Холла, где собирались зрители, пришедшие на концерт группы "Пикник". Террористы открыли огонь по людям, десятки человек погибли, более 100 пострадали. Злоумышленникам удалось скрыться в белом "Рено".