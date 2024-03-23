Все массовые мероприятия в России отменены

Министерство культуры отменило все ближайшие массовые и развлекательные мероприятия из-за теракта в Крокус Сити Холле. Об этом сообщает Министерство культуры РФ.

Ранее главы многих регионов отменили проведение мероприятий, предполагающих скопление людей.

Напомним, в результате стрельбы и взрывов в московском Крокус Сити Холле, где должен был проходить концерт группы "Пикник", по официальным данным погибли не менее 40 человек, пострадали более 100. Преступники скрылись с места происшествия и, предположительно, передвигаются на белом "Рено". Выезды из Москвы и Подмосковья перекрыты.