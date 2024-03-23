Роспотребнадзор направил специалистов для проведения замеров воздуха из-за пожара в "Крокусе"

Роспотребнадзор Московской области направил своих специалистов на место пожара в "Крокус Сити Холле".

"Роспотребнадзор направил специалистов для проведения замеров воздуха из-за пожара в "Крокусе", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Напомним, сегодня перед концертом группы "Пикник" в здание ворвалась группа вооруженных людей в камуфляже. Они устроили стрельбу по мирным людям, подожгли зал, устроили взрыв.

По последним данным, площадь пожара составляет 12900 кв. м. Частично обрушилась кровля. К тушению привлечено более 320 человек и свыше 130 единиц техники. Тремя вертолетами на горящее здание осуществляются сбросы воды.