Дептранс Москвы: к "Крокусу" направили 10 больших автобусов, "Яндекс Такси" сделали бесплатными поездки

В департаменте транспорта Москвы рассказали, как люди могут покинуть район "Крокус Сити Холла".

К МВЦ "Крокус Экспо" направили 10 автобусов особо большого класса Мосгортранса. В случае необходимости их количество будет увеличено. Автобусы будут продолжать работать на месте столько, сколько этого потребует сложившаяся ситуация. Их работу на месте координируют сотрудники службы безопасности движения.

Также "Яндекс" сделал бесплатными для пассажиров все поездки из "Крокус Сити Холла". За оплаченные ранее поездки из этого района сервис вернет деньги в полном объеме в течение следующих двух дней.

"Коэффициент на поездки в такси был повышен только в первые минуты, благодаря совместной работе Правительства Москвы и компании Яндекс оперативно были приняты все меры по его снижению", - говорится в сообщении дептранса.

Станция метро "Мякинино" работает штатно. На станции метро "Мякинино" работают ведомственная охрана Правительства Москвы, работники Службы безопасности и сотрудники УВД на метрополитене.