Москвичей призывают сдавать кровь для пострадавших в Крокусе

Москвичей призывают сдавать кровь для пополнения запасов для переливания.

Центр крови ФМБА России будет осуществлять приём доноров крови и её компонентов в субботу 23 марта с 08:30, сообщает Mash.

Также федеральное медико-биологическое агентство сообщает, что все пострадавшие в ходе теракта в Крокус Сити Холле в полном объёме обеспечены компонентами крови.

Напомним, при стрельбе и взрыве в Крокус Сити Холле пострадали более 100 (по другим данным более 140) человек. Государство окажет им необходимую помощь, а также семьям более чем 40 погибших.