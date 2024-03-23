МЧС России наращивает силы для тушения пожара в "Крокусе"

МЧС России наращивает группировку, задействованную в тушении пожара в "Крокус Сити Холл", сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС Подмосковья.



В настоящее время к тушению привлечено более 320 человек и свыше 130 единиц техники. Тремя вертолетами на горящее здание осуществляются сбросы воды.

По предварительным данным, площадь пожара составляет 12900 кв. м.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что 40 человек погибли во время теракта в Крокусе, более 100 пострадали.

На месте ЧП в Крокус Сити холле создан оперативный штаб. Все силы и средства направлены на место происшествия. Сегодня перед концертом группы "Пикник" в здание ворвалась группа вооруженных людей в камуфляже. Они устроили стрельбу по мирным людям, подожгли зал, устроили взрыв.