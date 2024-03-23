Минобрнауки РФ рекомендовало вузам перевести студентов на дистант после теракта в Подмосковье

Минобрнауки России рекомендовало вузам отказаться от массовых мероприятий и перевести студентов на дистанционный режим обучения после теракта в "Крокус Сити Холле"

"В связи с последними событиями в "Крокус-Сити" Минобрнауки России рекомендовало вузам избегать массовых мероприятий в выходные дни и перевести в субботу студентов на дистант. Руководству университетов дополнительно рекомендовано проинструктировать службы безопасности", - сообщают "Ведомости".

В соцсетях студенты МГУ, МАИ, РУДН, ГУУ, РАНХиГС и других учебных заведений рассказали об отмене занятий и переходе на дистанционное обучение.

Добавим, что об отмене всех мероприятий в столице 23 и 24 марта сообщил также мэр Москвы Сергей Собянин.