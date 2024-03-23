Песков: Путину доложили о теракте в "Крокус Сити Холле"

Путину в первые минуты произошедшего в "Крокус Сити Холле" было доложено о начале стрельбы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Добавим, что на место ЧП прибыл председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, и глава МВД Владимир Колокольцев.

"Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев незамедлительно прибыл на место террористического акта в "Крокус Сити Холле", он в режиме реального времени получает доклады об обстановке на месте происшествия", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.