Очевидцы сообщают, что боевиков, устроивших стрельбу в "Крокусе" было 20

СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что теракт в ТРЦ "Крокус Сити Холл" устроили порядка 20 человек.

Напавшие на Крокус террористы, предварительно, были вооружены различными модификациями охотничьих ружей "Вепрь" и "Сайга" с 12-м и 410-м калибрами.

ТАСС пишет, что террористы, проникшие в "Крокус сити холл", стреляли в людей в упор, открыв стрельбу практически сразу возле турникетов на входе в здание. Об этом ТАСС сообщили очевидцы, которые вышли после начала стрельбы.