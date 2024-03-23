Украина отрицает причастность к теракту в Москве

Офис президента Украины Владимира Зеленского заявил о непричастности к теракту в столице России. Такое заявление сделал советник главы офиса Михаил Подоляк.

Ранее схожее заявление сделали в Белом доме США. Там отметили, что на видят признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве. Это заявление возмутило официального представителя МИД Марию Захарову. "На каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности? Если у США есть или были достоверные данные на этот счёт, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне. А если таких данных нет, то Белый дом не имеет права выдавать кому-либо индульгенции. Всех причастных, как заявило российское руководство, установят компетентные органы", - заявила она.