Mash: Один из подозреваемых в теракте в "Крокус Сити Холле" задержан

Предварительно, один из подозреваемых в совершении теракта в Красногорске задержан, сообщает источник Mash.

Канал сообщает, что силовики перекрыли все выезды из города. ДПС проводит выборочные проверки по всему МКАДу.

В соцсетях также появилось видео задержания.

Ранее была информация о том, что четверым террористам якобы удалось скрыться с места происшествия. Их разыскивают.

На месте ЧП в Крокус Сити холле создан оперативный штаб. Все силы и средства направлены на место происшествия. Сегодня перед концертом группы "Пикник" в здание ворвалась группа вооруженных людей в камуфляже. Они устроили стрельбу по мирным людям, подожгли зал, устроили взрыв. Сообщается, что террористы могли забаррикадироваться внутри здания.