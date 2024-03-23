40 человек погибли. Новые данные о теракте в Москве

В результате теракта в комплексе "Крокус " погибли не менее 40 человек и ранены более 100. Такие сведения приводит ЦОС ФСБ.

По факту происшествия в концертном зале "Крокус Сити Холл" возбуждено уголовное дело по статье "террористический акт".

Сообщается, что спецназ начал штурм здания, где могут оставаться один или несколько нападавших. Четверым террористам удалось скрыться. В здании продолжается пожар, началось обрушение кровли здания. Пожар тушат с помощью вертолета.