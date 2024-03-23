112: На парковке "Крокус Сити Холла" оцепили автомобиль, на котором, приехали террористы

На парковке оцепили автомобиль, на котором, приехали террористы в "Крокус Сити Холл". Об этом со ссылкой на свой источник сообщает telegram-канал 112.

Сообщается, что машина может быть заминирована. Также в соцсетях пишут, что возле концертного зала снова слышна стрельба. Mash пишет, что слышны звуки взрывов. Вероятно, разрываются газовые баллоны внутри. Также слышно обрушение конструкций.

С воздуха пожар тушат три вертолета. Идет обрушение кровли. Напомним, следком возбудил уголовное дело о теракте.