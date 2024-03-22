СКР возбудил дело о теракте из-за стрельбы и взрыва в "Крокус Сити Холле"

ГСУ СК России возбуждено уголовное дело о теракте в Московской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

По факту происшествия в концертном зале "Крокус Сити Холл" Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.205 УК РФ (террористический акт).

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата СК России.

Сообщается, что спецназ начал штурм здания. Вместе с бойцами СОБР в здание зашли пожарные, которые будут искать выживших людей. Пожар тушат с помощью вертолета.