Baza: четверым террористам удалось скрыться с места преступления

Четверо террористов могли скрыться с места преступления. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

"Ведется розыск четверых мужчин в камуфлированной одежде, которые могли скрыться с места преступления", говорится в сообщении.

Сотрудники ДПС перекрывают дороги вблизи "Крокус Сити Холла". Они досматривают машины. У каждого наряда огневая поддержка. Также всем сотрудникам дано указание вооружиться.

На месте ЧП в Крокус Сити холле создан оперативный штаб. Все силы и средства направлены на место происшествия. Сегодня перед концертом группы "Пикник" в здание ворвалась группа вооруженных людей в камуфляже. Они устроили стрельбу по мирным людям, подожгли зал, устроили взрыв. Сообщается, что террористы могли забаррикадироваться внутри здания.