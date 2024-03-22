МИД России о теракте в Подмосковье: "все мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала стрельбу и взрыв в подмосковном "Крокус Сити Холле" "кровавым терактом" и заявила, что его должно осудить все мировое сообщество, передает корреспондент Накануне.RU.

"В МИД России поступают звонки из разных стран мира от простых граждан с выражением соболезнований в связи со страшной трагедией в "Крокус Сити Холл" и словами решительного осуждения этого кровавого теракта, происходящего на глазах всего человечества. Сейчас, как заявили российские власти, все силы брошены на спасение людей. Все мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление!" - говорится в сообщении.

Белый дом также выразил соболезнования в связи со стрельбой, сообщает Reuters. При этом в США заявили, что "Белый дом не располагал информацией о подготовке теракта" и что "не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту".

На месте ЧП в Крокус Сити холле создан оперативный штаб. Все силы и средства направлены на место происшествия. Сегодня перед концертом группы "Пикник" в здание ворвалась группа вооруженных людей в камуфляже. Они устроили стрельбу по мирным людям, подожгли зал, устроили взрыв. Сообщается, что террористы могли забаррикадироваться внутри здания.

При этом, напомним, что две недели назад посольство Америки в России предупредило граждан США о том, что им не стоит "в ближайшие 48 часов участвовать в массовых мероприятиях в Москве".

Сообщение опубликовано 7 марта только в англоязычной версии сайта посольства, если переключить язык на русский, оно пропадает. Дипмиссия говорит о неких "мероприятиях, в том числе концертах", которые "готовят экстремисты".

"Избегайте больших скоплений людей в течение следующих 48 часов", - заявили в посольстве.

Схожее предупреждение опубликовала британская дипмиссия.