СМИ: В "Крокус Сити Холле" прогремел второй взрыв

В "Крокус Сити Холле" прогремел второй взрыв, сообщают СМИ со ссылкой на очевидцев. По данным РИА Новости, "Крокусе" раздаются хлопки - предположительно, из-за пожара.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщает, что на месте работает СОБР. Около Крокуса более 70 бригад скорой помощи, врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим.

Напомним, сегодня перед концертом группы "Пикник" в здание ворвалась группа вооруженных людей в камуфляже. Они устроили стрельбу по мирным людям, подожгли зал, устроили взрыв.

Также сообщалось, что несколько террористов забаррикадировались внутри здания.