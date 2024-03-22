Спасатели вывели из подвала "Крокус Сити Холла" сотню человек

Пожарные эвакуировали из подвала подмосковного "Крокус Сити Холла" сотню человек. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Московской области.

Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу. Основные усилия направлены на поиск и спасение людей.

Проводятся работы по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов.

На месте ЧП в Крокус Сити холле создан оперативный штаб. Все силы и средства направлены на место происшествия. Сегодня перед концертом группы "Пикник" в здание ворвалась группа вооруженных людей в камуфляже. Они устроили стрельбу по мирным людям, подожгли зал, устроили взрыв. Сообщается, что террористы могли забаррикадироваться внутри здания.