Несколько террористов забаррикадировались внутри здания подмосковного концертного зала "Крокус Сити Холл"

Несколько террористов забаррикадировались внутри здания подмосковного концертного зала "Крокус Сити Холл". Об этом со ссылкой на свой источник сообщает SHOT.

На месте ЧП в Крокус Сити холле создан оперативный штаб. Все силы и средства направлены на место происшествия.

Сегодня перед концертом группы "Пикник" в здание ворвалась группа вооруженных людей в камуфляже. Они устроили стрельбу по мирным людям, подожгли зал, устроили взрыв.