Число погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" выросло до 40

Число жертв теракта в "Крокус Сити Холле" выросло до 40. Об этом сообщает telegram-канал 112 со ссылкой на свой источник.

Изначально сообщалось о 10 погибших. Выросло и число пострадавших. Более 100 человек ранены.

Тушить горящее здание направили вертолеты.

На месте ЧП в Крокус Сити холле создан оперативный штаб. Все силы и средства направлены на место происшествия.

Напомним, сегодня перед концертом группы "Пикник" в здание ворвалась группа вооруженных людей в камуфляже. Они устроили стрельбу по мирным людям, подожгли зал, устроили взрыв.