Собянин поручил оказать помощь погибшим и пострадавшим в "Крокус Сити Холле"

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям и близким погибших при теракте в "Крокус Сити Холле", передает корреспондент Накануне.RU.

Он распорядился оказать необходимую помощь пострадавшим.

"Сегодня в ТЦ "Крокус-Сити" произошла ужасная трагедия. Соболезную близким погибших. Дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося", - говорится в сообщении мэра Москвы.

На месте ЧП в Крокус Сити холле создан оперативный штаб. Все силы и средства направлены на место происшествия. Точное число погибших и пострадавших пока неизвестно. Telegram-каналы сообщают как минимум о 10 погибших и 35 пострадавших. Также сообщается, что несколько сотен человек могут быть заблокированы внутри горящего здания.

Сегодня перед концертом группы "Пикник" в здание ворвалась группа вооруженных людей в камуфляже. Они устроили стрельбу по мирным людям, подожгли зал, устроили взрыв.