В Красногорск к "Кроскус Сити Холлу" направлено 50 бригад "скорой помощи"

В Красногорск к "Кроскус Сити Холлу" направлено более 30 областных и 20 московских бригад скорой медицинской помощи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минздрава Московской области

Медицинские службы региона готовы оказать необходимую медицинскую помощь всем, кому она потребуется.

На месте ЧП создан оперативный штаб. Работают экстренные службы.

По данным из соцсетей, в горящем здании могут быть заблокированы сотни человек. Напомним, сегодня перед концертом группы "Пикник" в здание ворвались люди в камуфляже и с автоматами. Они начали стрелять по посетителям концертного зала, устроили пожар и взрыв. Часть людей смогла эвакуироваться. Музыканты не пострадали.

Точное число нападавших пока неизвестно, сообщается, как минимум о пяти. Число погибших от 10 человек. Число раненных по разным данным - от 35 человек.