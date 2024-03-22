Губернатор Московской области выехал к "Крокус Сити Холлу"

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выехал к "Крокус Сити Холлу", куда сегодня ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом Воробьев сообщил в своем telegram-канале. Создан оперативный штаб.

По данным telegram-канала Baza, в "Крокусе" может оставаться около 100 человек. Часть могли укрыться на -1 этаже, часть отрезаны огнем на четвертом этаже. Здание объято огнем. На месте работают экстренные службы. Канал 112 сообщает, что число заблокированных в здании может достигать несколько сотен.

Точное число нападавших пока неизвестно. Они стреляли из автоматов и устроили взрыв. Число погибших от 10 человек. Число раненных по разным данным - от 35 человек.