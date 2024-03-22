В столичном концертном зале "Крокус Сити Холл" произошла стрельба и взрыв

В Москве в концертном зале "Крокус Сити Холл" произошла стрельба. Об этом со ссылкой на подписчиков сообщает telegram-канал 112.

Предварительно, есть пострадавшие и погибшие. По данным источников канала, погибли не менее 10 человек.

Канал опубликовал видео на котором слышны звуки выстрелов. Сообщается, что ЧП произошло перед концертом группы "Пикник". Люди эвакуируются из здания. На место следуют оперативные службы.

Telegram-канал Baza сообщил о взрыве и последующем за ним пожаре. Канал опубликовал видео очевидцев. Мужчина на кадрах сообщает, что неизвестные подожгли зал и устроили стрельбу из автоматов.