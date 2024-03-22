В "Крокус Сити Холле" начала обрушаться кровля. Внутри есть люди

По данным источника telegram-канала 112, около 50 человек пострадали и более 10 погибли при стрельбе в "Крокус Сити Холл".

Telegram-каналы сообщают, что пожарные не могут приступить к тушению из-за угрозы жизни. Очевидцы сообщают, что в концертном зале начала рушиться кровля.

Mash опубликовал первые секунды атаки на посетителей "Крокус Сити Холла".

На кадрах двое в масках с автоматическим оружием расстреливают толпу. За ними — люди на входе, вероятно всего они погибли. "РИА Новости" сообщают, что на месте уже работают оперативные службы.