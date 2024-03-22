23 Марта 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Росстат: рождаемость в России снизилась на 0,8%

В России в январе текущего года рождаемость снизилась на 0.8%, а смертность выросла на 7,9% по сравнению с январем 2023 года, сообщает Росстат. В январе 2024 года родились 103 408 человек, в январе 2023 г. - 104 199 человек. Смертность в январе этого года составила 181 677 человек, в январе 2023 - 168 418.

Естественная убыль населения составила 78 269 человек, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 21,9% (64 219 человек в прошлом году).

"Структура основных причин смерти не изменилась и представлена болезнями системы кровообращения, новообразованиями, болезнями нервной системы, органов пищеварения, а также болезнями эндокринной системы, расстройствами питания и нарушениями обмена веществ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Росстат опубликовал данные по суммарному коэффициенту рождаемости по регионам в 2023 году. Он различается почти в три раза.

Наибольшая рождаемость сохраняется в Чечне (2,66 ребенка на женщину) и Тыве (2,44). Все остальные регионы уже не воспроизводятся: рождаемость в них ниже уровня воспроизводства 2,1. Так, в Республике Алтай, Ямало-Ненецком АО, Ненецком АО и Ингушетии рождаемость в пределах 1,8-2. Во всех остальных регионах она еще ниже.

Самая низкая рождаемость в Ленинградской области (0,88 ребенка на женщину) и Севастополе (0,98). Однако из Ленинградской области подчас рожают в Санкт-Петербурге, а в Севастополе численность населения быстро растет из-за миграции, за которой рождаемость просто "не успевает". В силу этих причин реальная рождаемость там чуть выше. Но в целом положение является демографической катастрофой. Общая рождаемость составляет 1,41 ребенка на женщину, то есть следующее гипотетическое поколение будет в 1,5 раза меньше нынешнего.

В сравнении с 2015 годом, когда был достигнут максимум рождаемости в постсоветское время, рождаемость упала сильнее всего в Тыве (почти на одного ребенка) и Севастополе (0,84). Также это Удмуртия, Якутия, Республика Алтай, Ненецкий АО, Бурятия - все те регионы, в которых рождаемость была выше двух детей на женщину. То есть изменения последнего десятилетия привели к вымиранию и тех регионов, которые раньше воспроизводились. А наименьшее падение рождаемости за 8 лет на Северном Кавказе - около 0,2. При этом единственным регионом, где рождаемость на снизилась, является Москва (+0,01). Там она совпадает с общероссийской.

Теги: рождаемость, смертность, Росстат, демография


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