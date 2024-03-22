23 Марта 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Лучшие работники ЖКХ и бытового обслуживания Астраханской области получили награды губернатора

Сегодня в резиденции губернатора Астраханской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню работников бытового обслуживания населения и ЖКХ. Глава региона Игорь Бабушкин вручил заслуженные награды представителям отрасли, сообщает пресс-служба губернатора.

В приветственном слове губернатор Астраханской области отметил, что благодаря поддержке Президента России и федерального Правительства в регионе начали масштабную модернизацию систем водоснабжения и водоотведения. На эти цели привлечено более 8,5 млрд рублей.

«В 2023 году удалось решить многолетнюю проблему с отсутствием питьевого водопровода в селе Началово. Теперь свыше 13 тысяч жителей обеспечены чистой качественной водой», – привёл пример Игорь Бабушкин.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Особую признательность губернатор выразил ветеранам, передающим свои знания и опыт молодому поколению.

Также глава региона вручил специалистам бытового обслуживания населения и ЖКХ благодарности Минстроя России за высокие производственные достижения и плодотворный труд.

Почётным знаком губернатора Астраханской области «За профессиональные заслуги» был награждён начальник участка МУП «Икрянинское коммунально-эксплуатационное предприятие» Александр Дроздов. Кроме того, Игорь Бабушкин вручил лучшим работникам отрасли почётные грамоты и благодарственные письма за успехи, достигнутые в многолетней добросовестной работе в системе жилищно-коммунального хозяйства региона, и высокий профессионализм.

Всего наградами федерального и регионального правительства, а также Думы Астраханской области был отмечен труд более 20 представителей сферы бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства.

Теги: игорь бабушкин, день работников бытового обслуживания населения, жкх, награды


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