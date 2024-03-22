Астраханские военнослужащие благодарят губернатора - очередная партия помощи доставлена бойцам

По поручению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина очередную партию гуманитарной помощи доставили бойцам противотанкового дивизиона. Военнослужащим передали запчасти, расходники и покрышки для автомобилей. Это крайне необходимые из расходников для боевых подразделений составляющие.

Игорь Бабушкин неоднократно подчеркивал, что помощь военнослужащим СВО и их семьям - первоначальная задача правительства региона.

Присоединиться к героям и найти информацию об условиях службы и льготах для военных и их близких можно на сайте контракт30.рф.

Также по вопросам контрактной службы жители Астрахани могут обратиться по адресу: ул. Свердлова, 43. Жители районов Астраханской области могут также обратиться в любой военный комиссариат по месту пребывания или в сельский совет к военно-учётному специалисту.