23 Марта 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

В Астраханской области развивают сеть центров амбулаторной онкопомощи

В Астрахани прошло рабочем совещание по повышению эффективности мероприятий федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» для достижения его ключевых показателей на территории ЮФО. Как отметил председатель комитета по охране здоровья Госдумы ФС РФ Бадма Башанкаев, несмотря на успешную работу онкослужбы региона, ее необходимо развивать и пополнять высокопрофессиональными кадрами.

В Астраханской области, по информации пресс-службы регионального министерства здравоохранения, с 2019 года реализуются мероприятия проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». За эти годы в его рамках на оснащение областного онкодиспансера и онкологического отделения областной детской клинической больницы диагностическим и лечебным медицинским оборудованием было направлено 894,5 млн рублей.

Так, в декабре 2022 года в онкодиспансер была поставлена современная система лучевой терапии - линейный ускоритель. Он позволяет проводить высокотехнологичную лучевую терапию злокачественных новообразований и сохранять жизни и здоровье многим астраханцам и пациентам из других регионов. В настоящее время на новом аппарате ежедневно проходят лечение не менее 70 человек. В 2024 году оснащение онкодиспансера и детской больницы медоборудованием, включая реанимационное и диагностическое, продолжится.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Реализация национального проекта уже позволила снизить показатель смертности от новообразований в Астраханской области по итогам 2023 года до 188,9 на 100 тыс населения, что ниже на 3%, чем в предыдущем году. В результате по итогам 2023 года, а также двух месяцев 2024-го достигнуты все целевые показатели регионального проекта, установленные в рамках соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Участники совещания подробно остановились на дальнейшем развитии сети центров амбулаторной помощи онкобольным. В Астраханской области они уже работают на базе пяти медицинских организаций: ЧУЗ «МСЧ», ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина г. Астрахань», городской поликлиники N 10, Ахтубинской РБ и Александро-Мариинской областной клинической больницы. Число посещений центров амбулаторной онкопомощи за пять лет выросло практически в семь раз: с 2070 пациентов в 2019 году до 13875 пациентов в 2023.

«Перед нами стоит одна общая цель по снижению смертности, улучшению качества жизни и эффективному лечению пациентов с онкологическими заболеваниями. В этом направлении достаточно эффективно работает региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями», но нам есть куда двигаться и мы будем развиваться в этом направлении дальше», - подчеркнул министр здравоохранения Астраханской области Александр Буркин.

Теги: борьба с онкозаболеваниями, нацпроект, амбулаторная помощь онкобольным


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