Небензя поинтересовался у западных стран, готовы ли они воевать с Россией

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций и в Совете безопасности ООН Василий Небензя поинтересовался у представителей стран Запада, готовы ли они воевать с Россией в своих странах, передает корреспондент Накануне.RU.

Он заявил, что Запад уже подвел Украину к краю пропасти, высосал из нее практически все ресурсы, лишил население права на достойное будущее и сейчас у него начинается мандраж и метания, поскольку действия по нанесению России стратегического поражения или ослабления не принесли желаемого результата.

"Осознаете ли вы, что своей безответственной риторикой вы повышаете ставки и рискуете перевести конфликт в новую острую и непредсказуемую фазу? Готовы ли вы воевать с Россией в ваших странах, и понимает ли последствия ваших действий широкая европейская общественность?" - поинтересовался российский постпред.

Он также спросил у западных дипломатов, не наступил ли момент задуматься о последствиях их "безответственных действий и слов для европейской региональной безопасности".