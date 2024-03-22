ЦБ беспокоит, что никто не верит в возможность низкой инфляции в России

Центральный банк России констатировал, что за десять лет усилий так и не смог "заякорить" инфляционные ожидания населения и бизнеса – никто не верит в то, что в долгосрочной перспективе инфляция будет низкой.

"Ожидания действительно не заякорены, это для нас предмет для беспокойства. Это следствие длительного отклонения инфляции от цели. Единственный инструмент их снижения – снижение инфляции", - сказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Она также прокомментировала неизменность прогноза ЦБ о 4-процентной инфляции по итогам года, хотя сейчас на возможность достижения такой цели вообще ничего не указывает. Наоборот, есть факторы, которые явно приведут к росту инфляции, например, повышение стоимости коммунальных услуг.

"Считаем, что наша денежно-кредитная политика приведет к цели в 4-4,5% [по году]. Да, тарифы ЖКХ могут вырасти летом, это может быть локальное повышение текущей инфляции, но в целом денежно-кредитная политика работает на дезинфляцию. "Черные лебеди" всегда могут быть, на этот случай у нас есть и базовый, и экстремальный прогнозы", - сказала Набиуллина.

Она также считает, что "чернолебяжий" фактор стоимости топлива (из-за атак на НПЗ) пока не может оказать существенного влияния на инфляцию. Такие факторы как возможный рост налогов и анонсированный президентом рост бюджетных расходов пока ЦБ не анализирует, потому что правительство не представило конкретных предложений: откуда деньги будут брать и на что их будут направлять.