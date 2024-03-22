ЦБ обеспокоен изъятием акций Соликамского магниевого завода у собственников – Набиуллина

В Центральном банке России обеспокоены решением суда в Пермском крае, где по требованию прокуратуры у собственников были изъяты акции Соликамского магниевого завода, купленные на рынке. "Изъяты бумаги, приобретенные на бирже, то есть законным путем: нас конечно беспокоит эта ситуация, это очень важный фактор, который влияет на доверие розничных инвесторов на фондовом рынке. Если мы хотим привлечь ресурсы для развития – сохранение этого доверия суперважно. Будем смотреть, что мы можем сделать", - заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Глава ЦБ считает, что подобные ситуации могут отрицательно сказаться на поставленных президентом целях по удвоению объема российского фондового рынка. При этом Набиуллина полагает, что глобально удвоение не только возможно, но и необходимо. "Его [рынка] потенциал недостаточно используется для развития экономики. По мере стабилизации ситуации у бизнеса восстанавливается спрос на инструменты рынка капитала. Интерес к рынку есть, размещения идут рекордными объемами. Надеемся, что будет участвовать и сектор малого и среднего бизнеса. Очень важно доверие инвесторов: и раскрытие информации, и защищенность прав", - сказала Набиуллина.