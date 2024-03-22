22 Марта 2024
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Экономика В России
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

ЦБ выступает за распространение страхования на электронные кошельки

После случая с отзывом лицензии у Qiwi-банка, из-за которого у многих граждан "зависли" средства на электронных кошельках, ЦБ обратил внимание на проблему отсутствия банковской страховки на такие инструменты. И регулятор готов ходатайствовать о распространении страхования на электронные кошельки, но не на все, а только на идентифицируемые, сообщила председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы обсуждаем, какие виды кошельков могут быть предметом страхования. Целесообразно застраховать средства на электронных кошельках, которые прошли идентификацию. Объемы средств на таких кошельках выше, чем на анонимных, но все равно остатки небольшие. Лимит страховки в 1,4 млн руб. – как по банковским счетам – более чем достаточен для защиты средств клиентов. Мы считаем целесообразным распространение страховки на кошельки", - сообщила Набиуллина журналистам. По ее словам, ЦБ также хочет представить инициативу по увеличению страховых лимитов по ряду инструментов, в том числе по эскроу-счетам и долгосрочным вложениям.

Набиуллина добавила, что о санации в случае с Qiwi-банком речи не было: это не значимый для экономики банк и отзыв не был связан с недостатком капитала. "У Qiwi отозвали лицензию по другой причине – он был вовлечен в сомнительные операции. Это результат нашей надзорной работы. Оснований для санации не было", - сказала глава ЦБ.

"ЦБ в силу закона может предъявлять материальные претензии к собственникам, когда производится финансовое оздоровление. У Qiwi лицензия отозвана за нарушение противоотмывочного законодательства. У банка есть значительный профицит средств – более 20 млрд руб. Все имеющиеся обязательства будут выполнены", - сказала Набиуллина.

Она отметила, что в объеме сомнительных операций сейчас растет доля P2P-переводов. При этом Набиуллина заявила, что никакого полуторагодичного моратория на отзыв лицензий не было.

Теги: электронные кошельки, страхование, qiwi-банк, отзыв лицензии, эльвира набиуллина


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