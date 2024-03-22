Глава бундесвера исключил заморозку конфликта на Украине

В бундесвере заявили, что заморозка конфликта на Украине на данный момент не представляется возможной.

"Нынешняя военная ситуация на Украине не позволяет считать замораживание войны ни возможным, ни желательным", - сказал генеральный инспектор Вооруженных сил ФРГ Карстен Бройер. Его слова приводит РИА Новости.

Военный добавил, что у Германии есть от пяти до восьми лет на то, чтобы наладить противовоздушную оборону в стране.

В феврале Госдепартамент США опроверг информацию о том, что Вашингтон вел переговоры с Москвой о возможной заморозке конфликта на Украине.

Ранее Reuters со ссылкой на трех российских чиновников сообщил, что США отвергли предложение России о прекращении огня на Украине. Как передает агентство, президент РФ Владимир Путин предлагал заморозить конфликт на нынешних линиях соприкосновения и не намерен уступать ни одну из территорий, над которыми российские военные получили контроль.