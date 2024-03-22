УВЗ заявил о новом изобретении для борьбы с противотанковыми снарядами

"Уралвагонзавод" рассказал о новом изобретении для борьбы с реактивными противотанковыми гранатами. Средство пассивной защиты было разработано инженерами Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения, сообщает пресс-служба УВЗ.

"Бронетехника Уралвагонзавода непрерывно совершенствуется с учетом опыта ее применения в зоне СВО и пожеланий танкистов. Инженеры работают над повышением защищенности спецтехники. Для этих целей они разработали сборный боек противокумулятивного экрана. Разработанная УКБТМ конструкция обеспечивает эффективное повреждение противотанковых снарядов", - говорится в сообщении УВЗ.

Для проверок боевых машин в одном из цехов механосборочного производства используется изобретение конструкторов Уралвагонзавода. Командой КБ механизации и автоматизации производства уже запатентован способ, благодаря которому удастся создать сочетание крен-дифферентных положений тяжелого изделия и стенд для его осуществления. Именно надежное крепление машины и возможности ее поворота во всех направлениях являются преимуществом разработки.

Изобретения и стенд для сборки трехслойных изотермических панелей "Омсктрансмаша" представили на Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий "Архимед-2024". На фоне 570 работ из 28 государств, холдинг УВЗ был отмечен со стороны международного жюри золотой и тремя бронзовыми деталями.