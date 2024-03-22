Прокуратура добилась изъятия акций у 2,3 тысяч миноритариев СМЗ

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокуратуры об изъятии в доход государства акций "Соликамского магниевого завода", сообщает "Ъ-Прикамье".

Основанием для иска стало то, что приватизация завода в 1992–1996 г. была проведена с нарушением законодательства, поскольку не была одобрена правительством страны. Решение об этом принял комитет по управлению госимуществом Пермской области. Ранее по этим же основаниям в доход государства были изъяты свыше 89,4% акций, которые контролировали Петр Кондрашев, Тимур Старостин, Игорь Пестриков и Сергей Кирпичев.

Ответчиками по делу стали ряд физических и юридических лиц.

Отзывы на иск представила лишь часть ответчиков-миноритариев. Они не согласились с иском, полагая, что пропущен трехлетний срок исковой давности. Кроме того, ответчики полагают, что комитет по управлению госимуществом тогда обладал частью полномочий федеральных органов власти. Из материалов дела также известно, что один миноритарий заявил о добровольной передаче своей единственной акции Росимуществу, но в итоге не был исключен из числа ответчиков, так как свои доводы он не подтвердил документами.