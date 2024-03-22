Дети участников СВО из Костромской области бесплатно отдохнут в лагерях

В этом году дети участников специальной военной операции вновь будут обеспечены бесплатными путевками в лагеря. Расходы по организации отдыха и оздоровления берет на себя областной бюджет.

Ребята получат возможность отдохнуть как в пришкольных, так и в загородных оздоровительных лагерях. Инициатива Сергея Ситникова поддержана депутатами областной думы.

Костромская область в рамках задач, поставленных губернатором Сергеем Ситниковым, с самого начала спецоперации организует системную поддержку военнослужащих и членов их семей. Обеспечение детей участников СВО бесплатными путевками – одна из мер комплексной программы, реализуемой в регионе с 2022 года.

Как сообщает пресс-служба губернатора, в прошлом году в Костромской области бесплатными путёвками были обеспечены 535 детей участников специальной военной операции.