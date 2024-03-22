22 Марта 2024
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Армия и ВПК В бывшем СССР
Фото: Минобороны РФ

Минобороны РФ сообщило о 49 "ударах возмездия" по объектам Украины

Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 49 "ударов возмездия" по военным объектам Украины, сообщило Минобороны РФ.

"С 16 по 22 марта в ответ на обстрелы нашей территории, попытки прорыва и захвата российских приграничных населенных пунктов Вооруженными силами нанесено 49 ударов возмездия высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", ракетными комплексами и беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении ведомства.

В результате ударов поражены центры принятия решений ВСУ, объекты аэродромной инфраструктуры, цеха по ремонту вооружения и военной техники, склады хранения БПЛА и безэкипажных катеров, базы материально-технического обеспечения, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников.

Кроме того, Минобороны России прокомментировало утренний ракетный удар по Украине. Он был нанесен по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников, заявили в ведомстве.

В результате удара дезорганизовано функционирование предприятий промышленности по выпуску и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов.

Кроме того, уничтожена иностранная военная техника и средства поражения, доставленные на Украину из стран НАТО, нарушены переброски к переднему краю резервов противника, поражены подразделения ВСУ и наемников в районах восстановления боеспособности, сообщило Минобороны.

В пятницу утром на Украине взрывы произошли в Харькове, Запорожье, Днепре, Хмельницкой области. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

Пол словам главы Харьковской области Олега Синегубова, на объектах энергетики зафиксировано более 15 взрывов, город практически полностью остался без света.

Энергохолдинг ДТЭК сообщил, что ряд ТЭС Украины подверглись ударам, в результате взрывов серьезно повреждено оборудование станций. Днепровская гидроэлектростанция (Днепрогэс) остановила работу из-за серьезных повреждений. В "Укрэнерго" заявили, что энергетическая система подверглась крупнейшей атаке "за все время". В целом повреждены десятки объектов энергосистемы, аварийные отключения в семи областях.

Теги: минобороны рф, удары возмездия, украина


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