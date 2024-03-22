В Нижнем Тагиле 17-летний Иисус напал на подростка с пневматом

В Нижнем Тагиле 17-летний парень по имени Иисус напал на человека с пневматическим пистолетом и отобрал телефон. Подростка уже поймала полиция.

Согласно информации Telegram-канала Ural Mash, парня выгнали из школы и перевели на домашнее обучение, поскольку он якобы "подбивал под себя" своих одноклассников. За короткую жизнь уже не школьника, он успел заработать два уголовных дела - за причинение вреда здоровью и вымогательство. А не так давно друзья парня рассказали, что их якобы оскорбил некий Александр (имя изменено) - с ним Иисус и пошел разбираться, раздобыв автомобиль и прихватив оружие. Когда же парня не удалось усадить в машину, подросток якобы выстрелил в него восемь раз, два из которых все же попали в голову и ногу Александра. У последнего Иисус еще и забрал телефон, заявив, что вернет только взамен на деньги, после чего уехал.

Информацию о нападении подтвердили и в пресс-службе МУ МВД России "Нижнетагильское". Там сообщили, что парень проживает в Дзержинском районе и уже был пойман и отправлен в изолятор. Двое 17-летних свидетеля видели, как Иисус напал на 18-ленего работника частного предприятия и отобрал у него телефон.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры наказания.