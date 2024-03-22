Юрий Лоза раскритиковал идею провести "Интервидение" вместо "Евровидения"

Известный музыкант и комментатор всего Юрий Лоза призвал отказаться от идеи проведения песенного конкурса "Интервидение", которым российские власти решили заменить "Евровидение", на которое в качестве санкции отечественных артистов больше не приглашают.

О желании провести "Интервидение" еще в прошлом году заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он анонсировал создание оргкомитета конкурса, отбор жюри, оглашение правил участия. Правда, пока не понятно, кого пригласят участвовать. Зато накануне стало известно, что местом проведения конкурса вместо Санкт-Петербурга будет Москва.

"Ребята, давайте придумывать что-то своё. Почему у нас опять какое-то "Интервидение"? Оно уже есть, существует. Всё второе — вторично. Это однозначно, это даже объяснять не надо. Никому не нужен второй артист с таким же именем, никому не нужен конкурс с таким же именем. Придумайте своё!" – цитирует Лозу радиостанция "Говорит Москва".

В пример Лоза привел белорусский фестиваль "Славянский базар" в Витебске: "Замечательно, свежо выглядит и очень хорошо смотрится. Найдите что-то своё и сделайте отличающееся какое-то действо. Я за то, чтобы мы опять не дёргали на Западе вот эти все идеи, названия и стилистику всю. Пора уже думать своими мозгами".